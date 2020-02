NOUAKCHOTT / Le Président Sall en visite pour renforcer les liens économiques et raffermir l'amitié Sénégalo-Mauritanienne

Le Président de la République est depuis hier lundi en terre Mauritanienne pour une visite officielle. Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations d'amitié cordiale et de coopération multiforme entre les deux pays. À son arrivée à Nouakchott, la délégation Présidentielle a été accueillie très chaleureusement par le Président Ghazouani et de hautes personnalités Mairitaniennes. La présence de la communauté Sénégalaise a été, par ailleurs, remarquable de ferveur.



Le Président Macky Sall est arrivé sur place avec plusieurs ministres dans sa délégation. C'est le cas du ministre de la pêche, ses homologues des Affaires étrangères, de l'énergie et du pétrole, des télécommunications, de l'élevage, des mines etc...



À la suite d'un dîner officiel offert lundi, un tête-à-tête entre les deux Présidents de la République aura lieu aujourd'hui et sera élargi aux délégations.



Les Sénégalais de Mauriranie espèrent que la question de la délivrance des cartes de séjour sera au menu de ces échanges