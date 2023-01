NOUACKCHOTT - Serigne Mountakha a dépêché une délégation pour présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu de Mouhamadoul Mokhtar Ould Bah

Le Khalife Général des Mourides a dépêché une forte délégation dirigée par Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma à Nabakhiya pour présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu de Mouhamadou Mokhtar Ould Bah. Le regretté disparu, en plus de son statut de grand académicien mondialement reconnu, était aussi le Président fondateur de l'Université Chinguinty de Nouakchott. Il fut, par ailleurs membre du premier gouvernement Mauritanien issu de la Loi Cadre, représentant de l'UNESCO (au Maroc, en Tunisie) et Secrétaire Général Adjoint de l'OCI.

Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké était accompagné de plusieurs autres personnalités dont Serigne Mouhamadou Mourtada Bousso, Serigne Ibra Sarr, Serigne Fallou Guèye et des disciples Mourides habitant la Mauritanie ( Ba Maadine, ancien ministre et député actuel, Cheikh Hamid, Cheikh Ahmed Al Hassaniyou). Ils ont été reçus par Cheikh Bah et les fils du défunt, Abdullah et Mouhamed Sahid.

Il faut signaler que Mouhamed Mokhtar a de tout temps entretenu des relations assez poussées avec des membres de la famille de Cheikh Mouhamadou Bamba, notamment Cheikh Mouhamed Bachir, Serigne Cheikh Gaïndé Fatma et Cheikh Mouhamadou Mountakha, actuel Khalife de Touba...