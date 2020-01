"NONE CLEANING DAY " À MBACKÉ / Zéro coup de balai... Leaders politiques aux abonnés absents.

Si dans beaucoup de localités du Sénégal, dont Touba où le gouverneur (accompagnés de ses collaborateurs au niveau départemental) et Serigne Serigne Abdou Latyf Mbacké (venu apparemment représenter le Khalife), ont officiellement procédé au lancement de la journée mensuelle de nettoiement, à Mbacké aucun coup de balai n'a été donné dans ce cadre.



Un tour dans les quartiers, dans les lieux publics et devant la maison de l'essentiel des leaders politiques a permis à Dakaractu, de constater que l'appel du Président Macky Sall est décidément tombé dans l'oreille de sourds-muets. Une seconde ronde dans l'après-midi n'enlèvera rien au premier constat. Et pourtant, Mbacké ne manque pas d'ordures, même si la mairie fournit depuis quelques temps quelques petits efforts pour rendre propre la commune.



Le Chef de l'État sera peut-être obligé d'espérer de biens meilleurs comportements le premier samedi du mois de février 2020...