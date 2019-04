NOMINATION DE DAME DIOP / Dëgg Moo Woor confie que c'est l'expression d'un Président satisfait de la mobilisation exceptionnelle du département de Diourbel pour sa réélection.

Pour le leader de '' Deug Moo Woor'', la nomination de Dame Diop '' traduit une récompense à l'engagement et à la détermination sans faille du coordinateur départemental de l'Apr de suivre son penchant naturel, en rendant inlassablement service à la nation. '' Pape Modou Fall d'estimer que le nouveau Ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Artisanat est dépositaire de qualités intrinsèques enrichies par une expérience acquise dans les fonctions antérieures. Des dispositions qui lui permettront d'assurer pleinement les responsabilités d'une tâche exaltante mais délicate. ''



Le parti Rassemblement pour la Vérité / Dëgg moo woor de remercier ainsi, chaleureusement, son Excellence Monsieur le Président de la République du choix porté sur '' un digne fils de Keur Cheikh Ibra Fall de Diourbel au poste en question. ''



Pape Modou Fall de confier que cette nomination atteste selon lui, vu sous un autre angle, '' la reconnaissance du Président de la République, Monsieur Macky Sall, de la mobilisation exceptionnelle du département de Diourbel pour sa réélection. C'est une nomination, poursuit le leader politique, qui honore militants et sympathisants de Dëgg moo woor qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette victoire soit une réalité en participant à toutes les étapes de la campagne électorale et en votant massivement en faveur du candidat de Benno Bokk Yakkar. ''



Le Président de RV/Dëgg moo woor saisit l'occasion pour adresser ses vives félicitations et ses meilleurs vœux au ministre, avant de lui témoigner de sa volonté la plus complète de coopérer étroitement pour réussir cette mission sacerdocale qui lui est confiée au grand bonheur de la nation...