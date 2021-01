NIORO / Saré Aly Keur Diangou : Un violent incendie consume 10 concessions.

Les populations de Saré Aly Keur Diangou (commune de Kaymor) ont été surprises hier par les flammes. Ce violent incendie aura fait des dégâts matériels importants.



En effet, le feu a réduit en cendres plus de 6 millions de franc Fcfa, et dans la foulée, 10 concessions sont parties en fumée, sans compter une dizaine de têtes de bétail grillée par les flammes. Toute la récolte a aussi été détruite.



Le fils du chef de village, Aly Cissé, a tendu la main aux bonnes volontés et à l'État du Sénégal pour une aide dans les plus brefs délais. À rappeler que les sinistrés ont dormi à la belle étoile...