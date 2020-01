NIO LANK : « Nous n’avons pas de sens interdit dans ce pays! »

Le collectif «Nio Lank» ne lâche pas la pression. Après l’opération ‘’Flyers Fepp’’, organisée à Dakar et dans plusieurs régions du Sénégal, la plateforme citoyenne a organisé une conférence de presse, ce Jeudi 23 Janvier 2020. Il était question de la libération de Guy Marius Sagna et comme toujours, de dire non à la hausse du prix de l’électricité. Malgré les arrestations et les affrontements, ces activistes comptent encore organiser une grande manifestation le Vendredi 31 janvier 2020 qui sera cette fois-ci d’envergure nationale voire internationale.