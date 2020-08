NIGER : six touristes français et leurs guide et chauffeur nigériens tués.

Des touristes français ont été tués ce dimanche dans la zone de Kouré qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l’Ouest, rapporte l'Agence France Presse lu à Dakaractu. Leurs guide et chauffeur de nationalité nigérienne ont également perdu la vie dans cette opération menée par des hommes armés non encore identifiés.



Selon les autorités locales, l'attaque s'est produite aux alentours de 11 h 30, à exactement six kilomètres de Kouré, sur la RN1, à une heure de la capitale, Niamey.



Les auteurs se seraient acharnés sur les victimes, d'après les premières informations disponibles sur ce carnage. Un chargeur vidé de ses cartouches aurait été retrouvé sur les lieux. Une touriste française qui essayait de s’échapper aurait été rattrapée et égorgée.