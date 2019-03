NGOUNDIANE : Mbagnick Ndiaye va présider le lancement de la Quinzaine de la Francophonie

Le 20 mars est la Journée internationale de la Francophonie célébrée sur le thème « En français, s’il vous plaît J ».

Comme à l’accoutumée, le Sénégal célèbre cette Journée par une Quinzaine de la Francophonie prévue du 19 mars au 19 avril 2019, sur l’ensemble du territoire national.

La cérémonie officielle de lancement de la Quinzaine de la Francophonie est prévue le 19 avril 2019 à 9h à la Maison de la Jeunesse et de la Francophonie de Ngoundiane (région de Thiès).

Elle sera présidée par Monsieur Mbagnick Ndiaye, Ministre de l’Intégration africaine, du NEPAD et de la Francophonie, en présence notamment de Madame Penda Mbow, Ministre, Représentante personnelle du Chef de l’Etat à la Francophonie, de S.E. Monsieur Mehdi Ferchichi, Président du Groupe des Amis de la Francophonie (GAF), de Monsieur Mbaye Dione, Maire de Ngoundiane, des ambassadeurs et responsables d’institutions francophones membres du GAF.

La cérémonie sera ponctuée d’animation culturelle, de visites d’expositions et de remise de matériels au groupement des femmes de Ngoundiane.