NEPAD / 37ème session du Comité d'orientation des Chefs d'État et de Gouvernement - Le Bilan du Président Sall salué.

À l'occasion de la 37 ème session du comité des Chefs d'État et Gouvernement du Nepad, un des faits saillants de la rencontre, (mis à part l'élection de Paul Kagamé pour succéder au Président Macky Sall) a été ce bilan du Président de la République Sénégalaise hautement salué. En effet, son Excellence Macky Sall a vu ses pairs Chefs d'État reconnaître que de 2013 à nos jours, son action s'est inscrite dans la réforme avec, notamment, l'adoption du PIDA ou programme d'infrastructures pour le développement en Afrique, celle de l'agenda de Dakar avec ses 16 projets régionaux, le renforcement des capacités de l'organisation et la mise en œuvre des financements innovants en plus de la réforme aboutie qui a permis de passer du comité de planification et de coordination du NEPAD à une agence de développement de l'Union Africaine du Nepad dont les nouveaux statuts du règlement intérieur ont été validés.



Il faut signaler que cette réforme devra permettre à l'Union Africaine de mieux prendre en charge les questions économiques et de développement en vue de la création massive d'emplois pour les jeunes.

Les projets de l'Union Africaine seront, avec cette réforme, des projets de dimension régionale. Ce qui donnera davantage de possibilités dans les négociations et partenariats avec les autres parties du monde.



Le Président Macky Sall a, aussi, donné quelques éléments pour la feuille de route à l'intention de Kagamé, qui devra poursuivre cette dynamique de réforme à travers le renforcement de la mobilisation des ressources internes, l'environnement évolutif de l'amélioration des affaires, le développement du potentiel de la jeunesse Africaine etc... Dans la perspective d'une meilleure coopération intérieure, il devra , par ailleurs, soutenir la dynamique adoptée dans le cadre des relations avec les partenaires privés du G7 et du G20, et de l'OCDE, renforcer le travail qui a été entamé sur le changement de la perception du risque en Afrique, sur la lutte contre l'évasion fiscale et contre les dettes, sur les déséquilibres dans les contrats pour une gouvernance mondiale plus équitable.



Les Chefs d'État Africains s'accorderont sur plusieurs points dont celui de fixer que l'aide n'était pas un moyen de développer le Sénégal.



Il faut rappeler que cette session a coïncidé avec la fin du mandat du Président Macky Sall qui a été élu à la tête de ce comité depuis 2013.

La confiance a été renouvelée par ses pairs même si en 2015/2016, il avait voulu passer la main...