NÉCROLOGIE - Touba perd Serigne Fallou Dioumada, l’imam de Darou Khadim

Quelques jours après Serigne Abdou Rahmane Mbacké Ibn Serigne Abdou Khoudoss, un autre érudit de l’Islam vient de nous quitter. Il s’agit de Serigne Fallou Mbacké Dioumada. L’imam de Darou Khadim, ancien compagnon et ami de Serigne Moustapha Abdou Aziz Mbacké vient de tirer sa révérence dans la nuit du Gamou. Le chef religieux était très suivi pour ses prêches de haute facture intellectuelle et d’une culture islamique hors mesure. L’inhumation aura lieu ce dimanche. Dakaractu présente ses condoléances à toute la communauté mouride et surtout à Serigne Abdou Aziz Mbacké Moustapha de Darou Tanzil dont il était l’oncle...