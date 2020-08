NÉCROLOGIE / Le Sénégal vient de perdre Ibrahima Ndiaye "Mame Yakhi Lalo"

Le Sénégal vient de perdre un de ses plus illustres hommes de culture. Ibrahima Ndiaye "Mame Yakhi Lalo" vient en effet de tirer sa révérence. Il était très connu dans le monde de la culture et de celui de l'audiovisuel. Après ses grands succès au niveau de la Rts avec "Jataayu Xaleyi", Mame Yakhi Lalo a aussi fait les beaux jours de plusieurs médias dont la radio Disso.Fm, la télévision Toubamédias. La radio Touba Fall fm sera celle à travers laquelle il aura fait ses dernières émissions.



Ibrahima Ndiaye était même dans un projet de tournage d'un téléfilm sur la glorieuse histoire de "Modou Macina". Il devait être en collaboration avec des artistes Modou-Modou et des journalistes officiant dans le département de Mbacké.



Rappelé à Dieu dans la nuit du 21 août, il sera inhumé à Touba ce samedi 22 Août.



Dakaractu présente ses condoléances à toute la famille Ndiaye et aux populations de Darou Tanzil où il vivait depuis quelques années maintenant...