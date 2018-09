NÉCROLOGIE- Le Premier ministre en deuil. Boun Abdallah a perdu celle qui l'a élevé

Mahammed Boun Abdallah Dionne est en deuil. Le Premier ministre a perdu l'une de ses proches parentes, sa tante en l'occurrence car petite sœur de sa mère..



C'est cette dernière qui l'a élevé, lui et ses frères, après le décès de leur mère. Fatou Kiné Thiam, a tiré sa révérence à Dakar, hier dans la nuit, à la suite d'une courte maladie. Au moment où ces lignes sont écrites, Mamhamed Boun Abdallah Dionne est à Touba et plus précisément à Gouye-mbind pour accompagner la regrettée jusque devant sa dernière demeure à Bakhiya.



Dakaractu présente ses sincères condoléances au Premier ministre et à toute sa famille.