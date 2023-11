NÉCROLOGIE - La Presse du Baol perd Ibrahima Dacosta de l’APS

Ibrahima Dacosta n’est plus. Grand Dacos était le correspondant de l’Agence de Presse Sénégalaise dans le département de Diourbel. Humble, aimable et courtois, il faisait partie des journalistes qui ont toujours œuvré pour maintenir les membres de la corporation dans une collaboration franche et paisible . Originaire de Saint-Louos, il était aussi très attaché à la confrérie mouride. Combien de fois a-t-il pris part à la « caravane du Grand Magal de Touba ? » se chargeant de la rédaction des rapports pour le comité d’organisation .



Dacos était aussi un sportif patenté. Il était le DTR de la ligue professionnelle de football à Diourbel. Entendez Directeur Technique Régional Dakaractu -Touba présente ses sincères condoléances à la famille de la presse .