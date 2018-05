NÉCROLOGIE : Décès de Gaspard Kamara

Nous venons d’apprendre le rappel à Dieu de Gaspard Kamara à l’hôpital de Grand-Yoff ex CTO. Récemment nommé Dieuwrigne de Hizboul Had de Serigne Modou Kara Mbacké, Gaspard Kamara aurait été emporté par un malaise.

Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à la famille éplorée.