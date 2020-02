NÉCROLOGIE : Cheikhal Khalifa Aidara, «Borom Gueulem bii»...Décès de

La communauté Khadre en deuil. Chérif Cheikhal Khalifa Aidara surnommé «Borom Gueulem bii» est décédé, ce samedi, en France des suites d’une maladie. Alité depuis un certain moment, le guide religieux Est rappelé à Dieu en France où il s’est rendu depuis son retour à la Mecque pour se soigner. Il fut fils de Cheikh Hadramé Aïdara et petit-fils de Cheikhna Cheikh Saad Bouh.



Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à la famille éplorée, à toute la communauté Khadre et au peuple sénégalais.