NÉCROLOGIE : Bougane Guèye Dany perd sa grand-mère

Le leader du mouvement "Geum Sa Bopp" Bougane Guèye Dany est en deuil. Il vient de perdre sa grand-mère Alima Diakhaté, celle qui l'a élevé, soutenu et protégé.

Âgée de 84 ans, elle a été rappelée à Dieu aujourd'hui à la Cité Sipres Mourtada. La levée du corps aura lieu ce dimanche à la mosquée de Bayal suivie de l'enterrement à Saint-Louis.

Toute l'équipe de Dakaractu s'associe à cette douleur et présente ses condoléances à Bougane Guèye et à la famille éplorée.