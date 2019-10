NÉCROLOGIE À TOUBA / Double perte pour la communauté mouride.

Sokhna Mame Say Fall, mère de Serigne Abô Mbacké, Khalife de Serigne Fallou et sœur aîné du Khalife Général des Baay Fall, Serigne Cheikh Dieumb Fall vient de tirer sa révérence. L'inhumation est prévue cet après-midi.

Dakaractu présente ses condoléances à la famille de Serigne Fallou et à toute la communauté Baay-Fall.