NDONGO NDIAYE (Conseiller du Président en Sports) : « Le Président Sall est issu d'un village... Pour les JO de 2022, de grands projets sont en cours »

En communion avec la jeunesse de Sadio ( département de Mbacké) aux détours d'une manifestation sportive dont il était le parrain, le conseiller spécial du Président Macky Sall en matière de sports n'a pas manqué de rappeler l'urgence qu'il y a pour les jeunes de refuser la distraction et de se trouver les vrais repères. Pour Ndongo Ndiaye, le Président Macky Sall, "qui est parti de rien est originaire d'un village " tout comme l'international de football Sadio Mané qui fait la fierté du Sénégal, alors que rien ne pouvait laisser augurer une telle carrière pour lui", peuvent servir d'exemples à la jeunesse de Sadio.

"Sadio Mané, au plan sportif, peut inspirer les jeunes de Sadio et le Président Sall peut en faire autant au plan politique", dira-t-il en passant, estimant que son fief regorge de jeunes pleins d'ambition.



Interpellé sur le niveau de préparation du Sénégal en perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse, l'ancien international Sénégalais de basket se voudra rassurant. " Ces jeux ne sont pas ceux de la jeunesse de Dakar, mais elles sont pour toute la jeunesse Sénégalaise. Celle de Sadio doit se sentir concernée. Aujourd'hui, nous devons préparer notre village de Sadio à vivre l'événement le moment venu, en le rendant propre. En termes d'infrastructures, les garanties ont été données par le comité d'organisation. Il y a de grands projets qui sont en cours. Au point de l'organisation, nous ne nourrissons aucune inquiétude.



Abordant l'actualité et les marches de Ñoo Lank, Ndongo Ndiaye invitera les manifestants à comprendre que l'État a diverses autres exigences dont celle de travailler à atteindre l’électrification universelle. Pour nous villageois, notre problème n'est pas cette hausse du prix de l'électricité, mais l'électricité elle-même. Je pense les explications ont suffisamment été données concernant cette hausse."



Par rapport à cette vieille doléance relative au bitumage du tronçon Sadio-Taïf, le conseiller du Président Macky Sall se dira confiant que la promesse de son mentor sera réalisée dans les plus brefs délais.



En marge de la finale de football qui a opposé Avenir à Xaléyi, Ndongo Ndiaye (qui avait à ses côtés Sidy Ndiaye, le maire de la commune et Ndiaye Sy de l'Odcav de Mbacké) remettra des lots d'équipements aux 11 associations sportives de la localité en plus d'octroyer des enveloppes à certaines d'entre elles.