NDIOUMANE / Serigne Modou Bara Dolly Mbacké va briguer la fauteuil de maire et promet une révolution.

Chef religieux et leader politique de l’Apr à Touba, Serigne Modou Bara Dolly Mbacké vient officiellement de déclarer son ambition de briguer le fauteuil de maire de la commune rurale de Ndioumane. Parti pour se présenter sous la bannière du parti au pouvoir, le Mbacké-Mbacké annonce une révolution pour cette localité qu’il dit porter dans son cœur et qui manque cruellement d’infrastructures. Ses entrées au sein de l’appareil d’État et ses relations avec les bailleurs lui permettront, promet-il, de changer Ndioumane qui est enclavée et privée de bien de privilèges.

Serigne Modou Bara Dolly se réjouira d’emblée, de recevoir le soutien de Serigne Codé Diaw, deuxième adjoint au maire sortant. Affaire à suivre...