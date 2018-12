NDIOUM : Oumou Salamata Tall mobilise les femmes du Fouta autour de la caravane pour la victoire de BBY

Forte mobilisation des femmes ce week-end à Ndioum. Les populations de cette commune et des autres localités environnantes ont massivement répondu à l’appel de la caravane de la victoire de Benno Bokk Yakaar initiée par Oumou Samata Tall, une grande responsable politique de l’APR dans cette localité.



Sous la supervision du maire de la commune de Ndioum, le Dr Cheikh Oumar Hanne par ailleurs Directeur du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar, elles ont exprimé leur soutien indéfectible et sans faille au candidat Macky Sall.



La caravane de la victoire qui a sillonné beaucoup de quartiers et autres grandes artères de la commune, a obtenu un franc succès à tous les niveaux. Une promenade de santé qui a permis de constater de visu que les sympathisants et autres militants des différentes localités adhèrent à la vision de cette grande dame et qu’elles sont prêtes à jouer leur partition pour la réélection du candidat de la coalition BBY.



Oumou Salamata Tall a appelé les femmes du département de Podor à venir intégrer cette caravane pour remercier le chef de l’État pour toutes ses actions de développement à l’endroit de cette catégorie de la population. Pour elle, la femme constitue le socle du développement.



La petite fille de El Hadji Oumar Tall de préciser qu’avant de venir à Ndioum, elle a reçu la bénédiction du khalife de la famille omarienne de Louga et que l’érudit a prié pour sa réussite.



Le maire de Ndioum, Coordinateur de la Nouvelle Dynamique a félicité et encouragé l’initiatrice de la caravane de la victoire Oumou Salamata Tall qui, selon lui a su fédérer toutes les forces féminines du terroir pour ensuite les pousser à venir rejoindre la mouvance présidentielle.



Le Dr Cheikh Oumar Hanne a rappelé que la dame Oumou Salamata Tall a joué un rôle très déterminant lors des événements tragiques de la Mauritanie en 1989, car elle a su apporter un soutien aux sinistrés et autres réfugiés négro-mauritaniens déportés en terre sénégalaise. « Une femme bienfaitrice dont son implication sera de taille en 2019 pour la réélection de Macky Sall dès le 1er tour », a t-il ajouté...