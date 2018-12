NDIOUM / Le Dr Cheikhou Oumar Hanne déclare : « Nous sommes dans le temps du président Macky Sall et de personne d’autre. »

Les militants et sympathisants de l’APR sont venus très nombreux à Saldé pour écouter le patron de la Nouvelle Dynamique venu les remercier pour le travail abattu lors du parrainage. « 10 000 signatures ont été obtenues dans le seul arrondissement de Saldé et c’est pourquoi nous sommes venus remercier les populations de cette localité pour le choix porté sur la nouvelle dynamique. Nous pensons qu’il est de notre devoir de venir les féliciter », a dit Cheikh Oumar Hanne. « C’est le temps du président Macky Sall et de personne d’autre. » Des propos avancés par le DG du COUD qui a déclaré haut et fort que lui et ses camarades iront partout travailler dans le département de Podor pour leur candidat.

« On va préparer les électeurs du département à mieux intégrer notre vision, car ici tout est acquis pour Macky Sall. Toutefois, il faudra y inclure une certaine dose d’animation, une méthode de travail efficace pour mieux faire adhérer les électeurs à notre idéologie, mais surtout à s’identifier au camp présidentiel afin qu’ils puissent voter massivement pour notre candidat au soir du 24 Février 2019 », a-t-il fait comprendre.

Se prononçant sur les échauffourées relayées par une partie de la presse, le Dr Cheikh Oumar Hanne a fait savoir que leur seul objectif reste et demeure la réélection du président Macky Sall et que lui et ses camarades n’ont pas le temps de se laisser divertir par des personnes obnubilées par un leadership.

C’est pourquoi « je les invite à rejoindre notre camp pour partager avec nous notre volonté et notre conviction de donner la victoire à notre candidat au soir du 24 février prochain », a t il conclu...