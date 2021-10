NDINDY - Mara DIOP (Apr) : « Le Parti socialiste ne peut pas conduire chez nous la liste de la coalition »

L’idée défendue par certains leaders du Parti socialiste souhaitant que les mairies et conseils départementaux déjà entre les mains des socialistes ne fassent nullement l’objet de nouvelles affectations n’agrée pas tout le monde au niveau de l’Apr. À Ndindy, dans le département de Diourbel, le niet affiché est catégorique et il émane du candidat Apériste au niveau local. Dans une déclaration adressée à Dakaractu- Touba, Mara Diop crie clairement au chantage.



« C’est un chantage ridicule. Nous sommes dans une coalition certes, mais c’est nous qui sommes au pouvoir. Ériger en règle cette manière de procéder partout où il y a élection n’est pas normal. Il y’a des localités où le maire socialiste n’est tributaire d’aucun bilan et par conséquent fera un mauvais candidat. C’est le cas de Ndindy. Ici ce sont les populations qui réclament le changement et nous ne pouvons pas passer outre leurs volontés. À Ndindy, le maire sortant ne peut plus conduire de liste de la coalition. Si leur demande n’est pas prise en compte, la coalition Benno Bokk Yaakar risque de perdre la mairie. C’est certain ! ».



Mara Diop d’inviter les autorités de l’Apr à davantage se rapprocher des bases pour mieux percevoir les sonorités qui sont dégagées afin d’éviter des revers. Affaire à suivre…