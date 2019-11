NDINDY GROGNE / Les populations transcendent les sensibilités politiques, font bloc et interpellent l'État sur leurs misères.

Ndindy a décidé de faire bloc pour interpeller l'État du Sénégal sur les difficultés majeures auxquelles ses populations sont confrontées. Une structure regroupant l'essentiel des sensibilités politiques a été mise en place et dénommée " Mouvement And Taxawu Ndindy."



Visiblement écoeurées par l'oubli dont leur localité est victime, les populations brandiront des doléances. Il s'agit du bitumage jamais obtenu des routes Ndindy- Diourbel et Ndindy- Darou Moukhty qui était, disent-elles, des engagements pré-électoraux du Président Macky Sall. " Nous interpellons le Président de la République et interpellons dans la foulée, les autorités, députés, directeurs et autres élus qui sont dans l'agglomération... Les travaux qui concernent la liaison de l'autoroute Ila'a Touba -Ndindy sont tellement lents que nous doutons qu'un jour, ils seront achevés".



Dans son intervention, Mara Diop dira que la commune et le maire Cheikh Seck en premier, ont une part de responsabilité énorme dans la pléthore de doléances égrenées par les populations et il donnera l'exemple du problème de l'eau et de l'électricité qui complique le quotidien des 43 villages qui composent l'agglomération. Il fera aussi état du retard accusé dans la dotation en fournitures scolaires des écoles...