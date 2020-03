NDIGËL DU KHALIFE AUX MODOU-MDDOU : "Allez-vous faire consulter dès votre retour au bercail... Ne contaminez pas les autres!"

En marge de la déclaration essentielle qu'il a faite et qui consistait à demander à toutes les populations de Touba de prier chez elles, les vendredis tout comme les jours ordinaires de la semaine, le Khalife Général des Mourides s'est aussi adressé aux Modou-Modou qui rentrent par effraction au Sénégal et qui se soustraient aux consultations médicales, en cette période où le Covid-19 tenté de dicter sa loi au peuple Sénégalais.



Par la voix de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, le patriarche de Darou Miname s'est voulu clair dans la requête. "Allez-vous faire consulter dès votre retour au bercail. Dieu nous interdit de causer du tort à notre prochain. Si vous ne le faites pas, vous pouvez contaminer les autres. Je signale aussi que revenir de l'étranger ne veut pas dire forcément souffrir de cette maladie."



Auparavant, il précisera que le virus n'est qu'une créature et qu'il ne vivra que tant que telle est la volonté de Son Créateur. "Il disparaîtra lorsque Dieu l'aura décidé... Que tout le monde implore la clémence de Dieu!"



Il exhortera tout le monde à faire siennes les vertus inhérentes au silence et au travail...



Cheikh Bassirou Abdou Khadre Mbacké bouclera sa communication en confiant que le Khalife a beaucoup remercié la famille de Serigne Fallou Mbacké qui a respecté à la lettre son ndigël par rapport à la célébration sobre du Kazu Rajab. "Des fils de Serigne Fallou ont été jusqu'à se cacher pour éviter d'être au centre des rassemblements."