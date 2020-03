NBA : Rudy Gobert touché par le Coronavirus, la saison de basket suspendue...

La NBA est à l'arrêt après une soirée de mercredi surréaliste. Vers 21 h 30 heure de la côte Est, la ligue a envoyé un communiqué annonçant la suspension de la saison régulière après les matches de la soirée. La raison est la découverte d'un joueur du Utah Jazz touché par le coronavirus. Quelques minutes plus tôt, le journaliste Shams Charania avait annoncé que le Français Rudy Gobert avait passé des premiers tests positifs pour le virus.











Gobert avait été annoncé absent pour maladie puis possible pour le match du Jazz chez l'Oklahoma City Thunder mercredi soir. Et puis à l'approche du match, alors que la Chesapeake Arena était déjà remplie, les rumeurs ont commencé à circuler et le match n'a pas démarré à l'heure prévue. C'est environ une heure et demie plus tard que la nouvelle concernant Gobert a été révélée. Shams Charania a précisé que le Français, avant de connaître sa maladie, se sentait souffrant mais suffisamment en forme pour jouer.







Les deux équipes ont été renvoyées dans leur vestiaire respectif pour être mises en quarantaine et testées à leur tour.



Mercredi dans la journée, la NBA avait organisé une conférence téléphonique entre la direction de la Ligue et les 30 franchises pour décider de la marche à suivre lors des prochains jours.







La présence d'un joueur malade du virus a contraint à une réaction aussi immédiate que forte avec la suspension, jusqu'à nouvel ordre, de la saison. Sur les cinq matches prévus mercredi, outre Utah-Oklahoma City, quatre ont pu se jouer (Philadelphie-Detroit, Atlanta-New York, Miami-Charlotte et Dallas-Denver) alors que la dernière rencontre (Sacramento - New Orleans) a finalement été repoussée, les joueurs et l'encadrement des New Orleans Pelicans ne souhaitant pas démarrer la partie.







Il y a deux jours, Rudy Gobert avait choisi de plaisanter de la situation, touchant tous les micros après son passage en conférence de presse (un format établi par la NBA pour limiter les risques de contamination). C'est finalement par lui que l'interruption de la saison est arrivée même si la tenue de match à huis clos et/ou l'interruption de la saison ne semblaient être qu'une question de temps.