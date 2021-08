NAVÉTANES 2021/2022 : « La carte de vaccination est obligatoire pour franchir les portes des stades » (Malick Sy, ONCAV)

Suite à la décision des autorités étatiques pour la reprise des activités sportives, plus précisément les Navétanes, le Secrétaire Administratif de l’ONCAV, Malik Sy exige certaines conditions sanitaires pour le bon déroulement des activités. « La carte de vaccination est obligatoire pour franchir les portes des stades. »



Pour rappel, les membres du mouvement des Navétans avaient accompagné les autorités sanitaires dans le cadre de la distribution des gels et masques… raison pour laquelle certaines décisions ont été prises avant le début des activités prévu le mois prochain. Selon Malick Sy, « les activités sportives de vacances sont un mouvement de masse, donc limiter le public est une des solutions pour freiner le coronavirus et le port de masque est aussi obligatoire ».



Le Secrétaire Administratif de l’ONCAV lance un appel au ministère de la Santé et de l’Action Sociale pour redoubler d’efforts concernant la vaccination pour aider le monde du sport à accomplir sa tâche. « Pour nous faciliter cette mission, je demande aux autorités de fournir encore beaucoup plus de doses et j’appelle la population à aller se faire vacciner... »