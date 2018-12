NATIONS-UNIES : Mankeur Ndiaye nommé

Le Sénégal est encore à l’honneur sur la scène internationale. En effet, l’ancien Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Monsieur Mankeur NDIAYE, vient d’être nommé Représentant du Secrétaire Général de l’ONU en Centrafrique avec rang de Secrétaire Général adjoint des Nations-Unies.



Notre compatriote Adama Dieng, Conseiller Spécial du Secrétaire Général des Nations-Unies avec rang de Secrétaire Général adjoint, s’est vu décerner le Prix Louis B. John pour les Droits de l’Homme, dans un contexte de célébration du 70ème anniversaire de l’adoption de la Déclaration universelle des Droits de l’homme. Cela, après avoir reçu le diplôme honorifique de Docteur en droit par l’Université d’Exerter (Royaume Uni).



Le Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur leur adresse ses chaleureuses félicitations et leur souhaite plein succès dans leurs missions respectives.

Toutes ces victoires démontrent à suffisance la compétence et l’expertise des cadres sénégalais mais aussi la crédibilité internationale et la grande considération dont jouit le Président de la République Macky SALL dans le concert des Nations.



Fait à Dakar, le 22 décembre 2018

Le Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur