Mutuelle de santé des agents de l’État : malgré les tentatives de sabotages, Babacar Ngom réélu pour trois ans, à l’unanimité

Il a été procédé aussi à l’issue de la rencontre à l’installation des membres du CA issus des renouvellements, des sections départementales à la reconduction des membres de la Commission de contrôle suite à la présentation de leur rapport et reconduction des membres du Bureau Exécutif sortant. Mais aussi de l’adoption des statuts, du règlement intérieur et du manuel de procédures de la mutuelle.Ces derniers ont par ailleurs, renouvelé leur confiance au bureau exécutif nouvellement installé et l’exhorte à s’atteler rapidement à l’exécution des décisions prises par l’AG dans l’intérêt supérieur de la Mutuelle.Cette assemblée générale a été marquée par une tentative de sabotage. De fausses informations ayant pour but de faire renvoyer la rencontre ont été véhiculées. Le Sous- préfet de l’arrondissement de Sindia avait brandi les motifs de menace de trouble à l’ordre public pour finalement l’interdire. Le Bureau Exécutif a ainsi convoqué tous les délégués présents à l’hôtel, pour les informer de la situation. Après avoir pris acte de cette information, l’assemblée des délégués, pour éviter tout dysfonctionnement des instances de la Mutuelle que pourrait induire cette décision d’interdiction, ont pris de manière souveraine les décisions de la reconduction des membres de la commission de contrôle suite à la présentation de leur rapport et l’adoption des statuts, du règlement intérieur et du manuel de procédures de la mutuelle.Ainsi les délégués des 42 Sections départementales de la Mutuelle ont renouvelé leur bureau, élu leurs représentants au Conseil d’Administration et leurs délégués à l’Assemblée générale nationale pour une durée de trois ans sans difficulté.