Mutinerie à Kindia : L’armée se déploie à Coyah.

La situation reste confuse en Guinée Conakry alors que le pays s’achemine vers un scrutin à mille et un enjeux ce dimanche. Dans la nuit du jeudi à vendredi, des hommes armés ont tué le commandant du camp de Kindia, le Colonel Mamady Condé. Ensuite, ils ont pris d’assaut la prison civile de la même ville et ont pu libérer des militaires qui étaient en détention. Kindia se trouve à 135 kilomètres de Conakry.



Ces évènements qui interviennent dans un contexte électoral tendu, ont poussé les autorités guinéennes à prendre toutes les dispositions pour parer au plus pressé. Ainsi, rapporte le site guineematin lu à Dakaractu, des militaires ont été déployés à Coyah, à l’entrée de Conakry pour filtrer les entrées et les sorties.



Pendant ce temps, des informations font état du renforcement de la sécurité autour du palais de Sékoutoureya, à Conakry. Le syndrome malien guette-t-il la Guinée Conakry ? Les prochaines heures nous le diront.