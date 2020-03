Musique et Danse : Oumou Sow fête ses 25 ans de carrière sous le thème de la Femme.

« Violences faites aux femmes », un thème qui tient à cœur Oumou Sow. L'artiste qui fête ce 13 mars, ses 25 ans de carrière dans le milieu de la danse et de la musique, compte porter le plaidoyer pour sensibiliser sur les violences physiques, verbales et sexuelles dont les femmes sont victimes. En conférence de presse cet après-midi, elle charge les hommes non sans appeler la gent féminine à mieux se respecter en changeant leur comportement et en s'habillant décemment pour honorer leur corps.