Musique : Coumba Gawlo malade, Youssou Ndour lui témoigne sa solidarité.

Coumba Gawlo Seck a reçu chez elle Youssou Ndour venu lui apporter soutien et sa solidarité. Le roi du mbalax estime que le Sénégal doit se mobiliser pour assister la voix d’or et l'aider à mieux traverser cette phase difficile qu’elle traverse. « Désormais je serai plus proche de ma petite sœur, cette grande et talentueuse artiste qui, au-delà d'être artiste, est une brillante chef d'entreprise qui contribue au développement du pays », dira Youssou Ndour qui estime que l’artiste est une référence pour toutes les femmes, toutes les chanteuses et toute la jeunesse.



« Son sérieux, son endurance et surtout son image qui n'a jamais failli, malgré les tentations du show-biz,

sont à saluer. Elle a toujours gardé la tête sur les épaules. Le Groupe Futurs Médias et toute ma famille restent mobilisés pour la soutenir et lui témoigner notre affection. Je suis très peiné par ce qui lui arrive et reste disponible à tout instant pour l'assister », a-t-il ajouté. Youssou Ndour était en compagnie de Bouba Ndour, Mara Dieng et Gaston Madeira.



La diva très émue, dans une tonalité de voix très basse du fait de ses problèmes de santé, a aussi remercié Youssou Ndour qui est une référence de plusieurs générations. Coumba a ensuite rappelé que si elle a eu le courage d'embrasser le milieu du show-biz, en restant sur le droit chemin et en préservant son image, c'est qu'elle a été encadrée par son père et s'est inspirée de Youssou qui est et restera un modèle de réussite et de sérieux dans le milieu de la musique qui est si difficile.



Pour rappel, Coumba Gawlo a annoncé sa retraite de la scène musicale de manière provisoire pour des problèmes de santé liés à ses cordes vocales. Une annonce qui a affolé le compteur de la toile et qui a provoqué des messages de soutien de ses fans.