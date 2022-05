Municipalité de Kaolack / Manque d'implication et de considération : 03 conseillers municipaux dont une adjointe au maire tournent le dos à Serigne Mboup.

Ils ont fait face à la presse cet après-midi pour annoncer leur départ de la coalition And Nawlé.



Il s'agit de l'adjointe au maire Salimata Sall et deux autres conseillers municipaux à savoir Khady Fall et Abdoulaye Ndoye.



Ces derniers fustigent le manque d'implication de l'actuel maire de Kaolack à l'égard de certains de ses adjoints. Cette rencontre leur a permis de prendre la décision de mettre sur pied une nouvelle entité dénommée "le courant des élus de Kaolack". Son objectif étant de défendre les intérêts des Kaolackois au niveau du conseil municipal, mais aussi de dénoncer tous les manquements notés dans la gestion du maire.



Au plan politique, les trois conseillers et leurs bases respectives ont également décidé de soutenir le président Macky Sall lors des prochaines législatives.



Le départ de ces conseillers municipaux vient ainsi allonger la longue liste des départs notés au sein de And Nawlé/And Liguéey. Le dernier en date concerne les membres de la conférence des leaders...