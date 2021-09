Multitude de candidatures au sein de BBY/ Abdoulaye Baldé assène ses vérités : « Il faut que chacun reconnaisse ses capacités, ses limites et mette de côté les ego pour aspirer à la victoire! »

À l’approche des élections locales du 23 janvier 2022, les candidatures s’annoncent dans tous les sens. Comme le pensent certains du champ politique, « l’heure est à l’union, à la retenue et au dépassement des ego. »



Le député -Maire de Ziguinchor ne semble pas être en déphasage avec cette analyse. En effet, dans un entretien accordé à nos confrères du quotidien national « Le Soleil », Abdoulaye Baldé donne ses impressions sur les différentes affichages au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar qui d’après lui, doit se retrouver autour de l’essentiel.



« Les candidatures sont là. Il faut savoir que chacun est libre de décliner ses ambitions car, dans une démocratie, c’est tout à fait normal », a d’abord précisé le président de l’Union des Centristes du Sénégal. Par conséquent, Abdoulaye Baldé appelle à un dépassement de soi : « Senghor disait qu’avoir la culture, c’est aussi connaître ses capacités et ses limites. Si chacun essaie d’analyser le pour et le contre et de rester lucide en s’adossant sur nos acquis pour les renforcer, il n’y aura naturellement, aucun problème. Les gens mettront de côté leurs ego... »



Pour que la victoire soit acquise par la coalition Benno Bokk Yakaar, l’ancien ministre des forces armées sous Wade rappelle que la stratégie doit être bien affinée. « Pour que nous puissions avoir la victoire au lendemain des élections, c’est de s’unir et de partager les responsabilités au sein des conseils municipaux et du conseil départemental ». Pour l’allié de la coalition Benno, c’est l’intérêt de la coalition et celui des populations qui doivent être mis en avant pour prétendre à un consensus.



Pour sa part en tant qu’allié de la coalition Benno Bokk Yakaar, le membre du bureau exécutif de l’Association internationale des maires francophones rappelle que sa dynamique reste la même au sein de la mouvance et compte sur un travail politique concertée pour le bien commun.