Muhammad mon frère. (Par Maitre Alioune Badara Cissé)

Je viens partager avec toi la belle sensation que procure le devoir bien accompli. Le Sénégal a pleine conscience que tu lui as rendu d’éminents services avec en constance l’amour et le respect dus au Président de la République. Tu as su être loyal, efficace et pragmatique, ne voulant mélanger ni les genres, ni ménager aucun effort pour l’atteinte des objectifs qui t’étaient fixés . Je ne forme qu’un vœu et un seul, c’est de te voir être confirmé, à nouveau et pour tout le quinquennat qui démarre, au poste de Premier Ministre du Sénégal. Notre Ami peut être sûr de ne pas s’être trompé du tout avec toi. Mes hommages à Katie avec pour tous deux un temps de repos que je souhaite le plus bref possible ! A très bientôt et toujours au service de la République.



ABC