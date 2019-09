Mouvement des cadres patriotiques : Bassirou Diomaye Faye fait la leçon aux cadres du parti au pouvoir

Le mouvement des cadres patriotiques (moncap) était en conférence de presse ce jeudi à la permanence du parti Pastef sise sur la vdn.



L’objet de cette rencontre était de dénoncer les cadres du parti au pouvoir qui s’adonnent, soit en horde ou de manière individuelle, aux invectives et injures envers la personne de Ousmane Sonko, le leader du parti. Selon, Bassirou Diomaye Faye, qui a présidé cette conférence de presse, c’est un mécanisme pour espérer taper dans l’œil du leader de l’APR.



Selon lui, le mouvement national des cadres patriotes s’emploie jour après jour à actualiser le programme de l’alternative patriotique JOTNA et à le parfaire. Ce programme porté de la base au sommet par les ressources humaines qui se préoccupent du seul intérêt supérieur des sénégalais. Le président du MONCAP de signaler que ce 14 septembre dernier, un séminaire de formation a été organisé sur l’administration et le financement des collectivités territoriales. Le programme continuera de dérouler et d’autres thèmes comme la gestion des affaires publiques seront mis en évidence. « C’est qui doit être le rôle d’un mouvement de cadres, particulièrement s’il est d’une mouvance présidentielle », a dit Bassirou Diomaye Faye qui n’a pas manqué aussi de railler les cadres du parti au pouvoir.



Lors de cette rencontre la souffrance des sénégalais a aussi été au cœur des débats, notamment avec les inondations que la population affronte ces derniers temps, la question sur la gestion des ressources naturelles a été (comme d’habitude) soulevée.