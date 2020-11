Mouvement d'humeur des techniciens de l'agriculture : Le secrétaire général du MAER appelle à l'arrêt des grèves.

Après avoir tourné le dos à leur travail sur l'étendue du territoire national, les techniciens de l'agriculture comptent remettre ça ce lundi en décrétant 72 heures de grève.



Le syndicat des techniciens de l'agriculture du Sénégal déplore le niveau de rémunération de ses syndiqués, la non prise en charge des indemnités de logement etc.



Ce matin, le secrétaire général du ministère de l'agriculture et de l'équipement rural, Papa Malick Ndao, qui prenait part à Kaolack au forum sur les sociétés coopératives organisé par le Copéga, a tenu à rassurer les grévistes sur la poursuite des pourparlers afin de trouver des arrangements "possibles", notamment le point relatif aux indemnités de logement. Mr Ndao a aussi fait appel aux membres du Synttas pour que les grèves puissent cesser...