Mouvement d'humeur des étudiants (Bambey-Saint-Louis et ziguinchor) : Habib Niang prend son bâton de pélerin ce week-end pour stopper l'hémorragie.

En sa qualité d'embassadeur de la paix, Habib Niang, l'ex responsable politique du mouvement "And Suxali Thiès" et parrain des étudiants Thièssois est apparemment décidé à aller à la rencontre de ses jeunes frères. Ceci fait suite aux récents mouvements d'humeur des étudiants qui réclament de meilleures conditions dans leurs campus. Ainsi, Habib Niang compte procéder à une tournée, ce week-end, dans les différentes universités de Bambey, Saint-Louis et Ziguinchor.



L'objectif visé à travers cette initiative, est de rencontrer ses jeunes frères afin d'échanger avec eux sur les difficiles conditions qu'ils vivent au sein de ces temples du savoir mais également d'essayer de calmer cette tension qui y prévaut. En effet, depuis plusieurs années, le responsable apériste procède à des tournées dans ces universités. Il ne cesse également d'appuyer ces jeunes car, selon lui, ils représentent l'avenir de notre pays.