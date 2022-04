Mouvement d'humeur dans le secteur de la santé : Kaolack, Kaffrine et Koungheul, impactés.

La grève des travailleurs de la santé est très bien suivie à l'intérieur du pays, notamment dans la région de Kaolack, la commune de Kaffrine et le département de Koungheul.



Au niveau des structures sanitaires (hôpitaux, cases de santé, postes de santé et centres de santé), les professionnels ne s'occupent que des urgences médicales.



Un tour ce matin à l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack a permis au bureau régional de Dakaractu de constater de visu l'impact de la grève des sages femmes, du collectif des travailleurs de la santé et de l'action sociale (CTSAS) et du mouvement d'humeur de And Guesseum sur la prise en charge des patients.



Dans la commune de Kaolack, certains postes de santé ont complètement baissé leurs rideaux. Et la plupart des malades qui se sont déplacés ce matin, sont finalement rentrés chez eux, "très remontés"...