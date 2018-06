Mouvement d'humeur à l'ANSD : Le personnel en colère, décrie ses mauvaises conditions de travail

En assemblée générale, le personnel de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie a mis à nu les difficiles conditions dans lesquelles il se trouve.

Les travailleurs ont déploré la mauvaise gestion de la boite, le retard abusif et fréquent des salaires et le manque total de considération dont ils font l'objet.