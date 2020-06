Mouvement d’humeur : Le SYTJUST décrète 72 heures de grève renouvelables à partir de ce lundi.

Le Bureau Exécutif National (BEN) du Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYJUST) a décrété 72 heures de grève renouvelables couvrant les lundi 29, mardi 30 juin et le mercredi 1er juillet 2020.



Dans un communiqué, le syndicat d’expliquer que cette continuation de la grève est la conséquence « du comportement du Ministre de la Justice, Monsieur Malick SALL qui feint d’ignorer la paralysie du service public de la Justice résultant de l’exercice du droit de grève par les travailleurs de la Justice qui ne demandent que la mise en œuvre de réformes portées par des décrets déjà signés et la matérialisation du protocole d’accord signé le 17 octobre 2018 par le Gouvernement et le SYTJUST ».



Le SYTJUST pour rappel, exige la mise en œuvre du protocole d’accord du 17 octobre 2018 devant aboutir à l’augmentation de l’indemnité de participation à la judicature et l’institution d’une prime d’assistance judiciaire pour les acteurs administratifs de la Justice; la publication au Journal officiel des décrets n° 2018 - 2259 du 14 décembre 2018, n° 2018 - 2260 du 14 décembre 2018 et n° 2018 – 2261 du 14 décembre 2018 pour l’effectivité de l’élargissement de l’assiette du fonds commun des greffes.



Et enfin, l’organisation des formations préalables au reclassement des travailleurs de la Justice dans leurs nouveaux corps et nouvelles hiérarchies respectifs, en vertu des dispositions transitoires du décret n° 2019-413 portant création du Centre de Formation judiciaire (CFJ) et fixant ses règles d’organisation et de fonctionnement et en vertu des dispositions transitoires du décret n° 2019-575 du 5 février 2019 modifiant le décret n° 2011-509 du 12 avril 2011 portant statut du cadre des fonctionnaires de la Justice.