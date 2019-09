Mouvement Gnoko Bokk / Le Grand Prix du Citoyen Modèle : Abdoulaye Cissokho dit Boulaye, un exemple de citoyenneté à Castors

Le Mouvement Gnoko Bokk – nouvelle vision, créé en 2014 sous la houlette de Ibrahima Sory Touré dit Khalil, prépare un grand événement en cette fin d’année, afin de repérer et décorer les personnalités modèles de l’année.



Lors du Grand Prix du Citoyen Modèle qui aura lieu au Grand Théâtre National de Dakar, le 24 décembre prochain, plusieurs personnalités seront primées, notamment, le Doyen Abdoulaye Diaw qui, selon Khalil Touré, a beaucoup fait pour le Sénégal. Le volontaire, citoyen modèle, Abdoulaye Cissokho sera aussi primé lors de ce grand Gala.



En effet, l’homme en question s’est investi, volontairement pour la cause de son quartier en se débarrassant des ordures se trouvant aux abords du terrain de football de Castors. Sous le sobriquet de Boulaye, le futur primé au Grand prix collectionne des pneus, ce qui constitue un recyclage des déchets plastiques qu’il transforme en chaises pour place publique à côté du terrain de football dudit quartier.



Cette première édition du Grand Prix du Citoyen Modèle sera parrainée par le grand Marabout, Serigne Mbacké Sokhna Lô, à en croire le coordonnateur du mouvement Gnoko Bokk, Ibrahima Khalil Touré. Selon lui, cet événement permettra de mettre au-devant de la scène ces personnalités primées et montrer leur exemple...