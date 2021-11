En conférence de presse, ce 29 novembre, la coordonnatrice du mouvement ‘’Fouta Tampi’’, Fatoumata Ndiaye, a annoncé avoir reçu en bonne et due forme, le document administratif attestant de sa légitimité à asseoir ses actions au nom de l’association dénommée ‘’Fouta Tampi’’ (Ensemble, sauvons le Fouta).



Pour preuve, elle a exhibé le récépissé signé, en date du 21 novembre 2021, par le préfet du département de Dakar qui, confie-t-elle, lui confère tous les droits d’usage aux fins de piloter le mouvement. Elle a, à cet effet, menacer de sévir contre toute personne malintentionnée qui tentera d’user du slogan pour poser des actes contraires à la ligne de conduite de l’entité.



« Désormais, nous ne permettrons plus personne de parler au nom du mouvement. Que cela soit clair. Nous ne laisserons plus des gens, membres du parti Pastef s’identifier au mouvement. Quiconque le fera, devra en répondre à ses dépens », a précisé Fatoumata Ndiaye. Dans sa sortie médiatique, elle a, par ailleurs, tenu à assumer son appartenance au parti de l’Alliance pour la République (APR).



« J’ai toujours été dans l’APR, je n’ai jamais été dans un parti d’opposition, le seul parti d’opposition où je milite s’appelle Fouta et je m’opposerai quoi qu’il en découle pour défendre mon terroir », a-t-elle expliqué saluant, toutefois, les initiatives prises par le président, Macky Sall à l’endroit de la région mais soutient qu’il reste beaucoup à faire...