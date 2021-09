Moustapha Tall sur l'augmentation du prix du sucre : « Le gouvernement du Sénégal doit revoir la convention signée avec la CSS »

Le président du mouvement des importateurs et commerçants des denrées de première nécessité, Moustapha Tall, a proposé au gouvernement du Sénégal de revoir la convention signée par la Compagnie Sucrière Sénégalaise.



Venu prendre part de la réunion du Conseil National de la Consommation, l'importateur a fait savoir qu'une seule industrie ne peut pas approvisionner tout le Sénégal en sucre. "Si on n'arrive pas à régler le problème d'une manière globale, ces problèmes de continuité et de pénurie vont continuer", précise-t-il. Selon lui, il est temps que le gouvernement revoie la convention signée avec cet industriel depuis 50 ans.



À l'en croire, il faut restructurer l'organisation en dissociant la production de la canne à sucre de la transformation.