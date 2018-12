Moustapha Sow : "Le problème en Afrique est que l'éducation que nous avons ne répond pas à nos réalités."

En Afrique, on a beau former des sociologues, des psychologues entre autres cadres dans divers domaines, il n'empêche que les choses tardent à bouger. C'est ainsi que Moustapha Sow résume la présente situation des pays de l'Afrique, qui ajoute que le véritable problème de l'Afrique est que l'éducation dont nous disposons ne répond pas à nos réalités économiques. Selon lui, la formation demeure aujourd'hui une condition sine qua non pour arriver à un développement à travers l'entrepreneuriat des jeunes.