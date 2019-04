Moustapha Seck (Apr-Touba) : ' En tant que jeunes, Karim Fofona, Samba Ndiobène Kâ et Néné Fatoumata Tall auront la lourde tâche d'être les ambassadeurs d'une jeunesse qui veut s'affirmer '

''Les jeunes ministres nommés sont conscients qu'ils sont nos ambassadeurs dans le gouvernement. Ils n'ont pas le droit d'échouer. Et nous avons bon espoir qu'ils sont suffisamment compétents et suffisamment conscients de la tâche qui les attend pour donner satisfaction à toute la jeunesse Sénégalaise qui tient, à travers leurs nominations, les premières réelles occasions de s'affirmer et de prouver leur capacité à servir le Sénégal. ''

C'est Moustapha Seck, jeune responsable politique Apériste de Touba et leader politique à Dianatoul Bouqatoul Moubarak qui a ainsi parlé lors de son face-à-face avec la presse ce début de semaine.



À en croire Moustapha Seck, les choix ont, semble-t-il, été mûrement réfléchis car portant sur des personnes qui ont fait d'excellents résultats aux derniers postes qui leur avaient été confiés. '' Abdou Karim Fofona est sans doute le symbole d'un renouveau du personnel politique de ce pays. En lui confiant le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène, le Président de la République lui donne l'opportunité de confirmer de belles prestations et d'affûter son talent en tant que juriste de formation et titulaire d'un master en sciences de gestion. Il en va de même pour Néné Fatoumata Tall à la tête du ministère de la Jeunesse et Samba Ndiobène Kâ au ministère de l'Élevage. Nous avons toujours l'absence des jeunes dans les grandes instances de décision. Nous nous sommes toujours battus pour que la jeunesse bénéficie de plus de confiance de la part des autorités suprêmes de ce pays. Le Président Macky Sall a entendu notre cri du cœur... ''