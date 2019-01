Moustapha Niasse à Macky Sall venu lui présenter ses condoléances : ‘’Dieu avait donné et Dieu a repris’’.

Près de deux semaines après le décès de la mère de Moustapha Niasse, le président Macky Sall est allé voir ce dernier pour lui présenter ses condoléances. Au président de la République accompagné de quelques membres de son gouvernement et de quelques députés, Moustapha Niasse, par ailleurs président de l’Assemblée nationale, a tenu à exprimer ses sincères remerciements au chef de l’État. À celui-ci, il a rappelé son passé douloureux suite au rappel à Dieu de sa maman, avant qu’il n’accède à la magistrature suprême. Mais, il lui a aussi rappelé des passages des livres saints de l’Islam et de l’église catholique. Ce pour dire que lorsque celui qui avait donné a repris, il ne restait rien à faire sinon d’endurer la souffrance dans la foi.







‘’Je vous remercie d’autant que vous avez vécu la perte de votre maman bien avant que ne décède la mienne. Quand est décédée la vôtre, Marianne (Mme Niasse) et moi sommes allés vous présenter nos condoléances chez vous. C’était un moment trop difficile pour vous. Mais Dieu a bien fait. Et Lui Seul sait pourquoi. C’est douloureux pour nous, parce que nous sommes des humains. Nous connaissons la douleur et la souffrance. Mais Dieu (Lsi) sait toujours ce qu’Il fait et pourquoi Il le fait. Il n’a d’explication à donner à personne. On retrouve la formule dans le Saint Coran et la Bible : Dieu avait donné et Dieu a repris. Lorsque celui qui avait donné a repris, il n’y a plus rien à dire. Il reste simplement l’épreuve dans le cœur; l’épreuve dans le cerveau et dans l’esprit. Mais surtout la foi qui nous permet de résister. Non pas de faire face à Dieu, parce qu’on ne Lui fait jamais face, mais de supporter la douleur grâce à la foi; la force de la conviction religieuse étant entendu que c’est ce qu’Il fait qui doit être fait et qui doit être accepté’’, a dit Moustapha Niasse au président Macky Sall qui était, dans l’après-midi de ce 1e janvier 2019, à la tête d’une forte délégation gouvernementale venue lui présenter ses condoléances.