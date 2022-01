Moustapha Niasse (Président de l’Assemblée nationale) : « Le président Macky Sall a mis le pays dans la dynamique de l’émergence »

Pour le président de l'Assemblée nationale, le bilan des réalisations dressé par le chef de l’État lors de son discours à la nation du 31 Décembre 2021, montre à suffisance que le Sénégal est dans une dynamique de l’émergence. « Sur l’émergence, je vous assure que je ne suis pas le seul, nous sommes des millions de sénégalais à être convaincus que notre pays est entré en plein dans le processus qui conduit à l’émergence. Les infrastructures sont en train de se multiplier, de se moderniser et de prouver leur efficacité, leur efficience. L’efficacité sur le rapport entre les moyens investis et les résultats obtenus et l’efficience sur le ratio entre les objectifs visés et les objectifs réalisés. Le président a combiné ces atouts pour mettre le pays dans la dynamique de l’émergence », confie le président de l'Assemblée nationale.



Malgré les impacts de la pandémie, le président Moustapha Niasse constate que le Sénégal avance dans la bonne direction. Cela grâce à sa diplomatie économique et politique. « Il y a la crédibilité du Sénégal, notre diplomatie politique d’une part et notre diplomatie économique de l’autre côté, ensemble intègrent des synthèses qui augmentent sans cesse la crédibilité du Sénégal aussi bien en Afrique de l’Ouest que sur le continent africain, que dans le monde. Si l’économie du pétrole et du gaz démarre dans les conditions que nous espérons avec les précautions et les mesures prises par le chef de l’État pour que ces revenus soient partagés de façon rationnelle, méthodique et acceptable, le Sénégal va connaître encore des bonds en avant ».