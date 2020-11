Moustapha Name (Paris FC) : « Je suis en concurrence tous les jours, ça fait partie du football »

À 25 ans, Moustapha Name le milieu de terrain de Paris FC découvre les joies de la tanière suite à sa convocation en équipe nationale du Sénégal. Une consécration pour l'ancien pensionnaire de la nationale 2 (Pau FC) et de l'AS Douanes de Dakar qui, après avoir côtoyé l'équipe nationale de mini-foot et la sélection locale, entre dans la cour des grands. Arrivé à l'hôtel Radisson Blu de Diamniadio ce dimanche, Name prend ses marques chez les Lions.



" Je n'ai pas eu de problème d'adaptation, on était tous ensemble. Ils m'ont bien accueilli, je crois que c'est ce qui fait la force du groupe. C'est bien une famille, un groupe soudé et cela ne m'étonne pas. " Une ambiance joviale qui devrait faciliter l'adaptation du milieu terrain qui aura certainement sa carte à jouer.



Justement, le néo international sénégalais estime que " c'est deux matches importants, très décisifs pour la suite des échéances. Donc on prépare cette double confrontation sérieusement pour gagner ces matches et poursuivre l'aventure. " Les hommes d'Aliou Cissé pourraient en effet se qualifier pour la prochaine CAN 2022, s'ils réussissent à remporter cette double confrontation contre les " Djurtus. "



Avec pas mal de forfaits au milieu de terrain où les cartes devraient être rebattues, Moustapha Name qui présente un profil très intéressant pourrait gratter quelques minutes. D'ailleurs, il fera comprendre au micro de la FSF TV que : " Je suis en concurrence tous les jours, ça fait partie du football. La concurrence elle est saine, et je reste à la disposition du coach et de son staff. On a tous le même objectif c'est de défendre les couleurs nationales. "