Moustapha Guirassy compare Wade et Macky : « Le président Sall n’a pas réussi à bâtir une nation comme Me Wade »

Invité de l’émission « Face à Dakar » l’ancien parlementaire Moustapha Mamba Guirassy n’y est pas allé avec dos de la cuillère.



Selon l’ancien maire de Kédougou, le président Macky Sall n’a pas réussi à bâtir une nation comme ses prédécesseurs à l’image de son mentor politique, le président Abdoulaye Wade.





« Le président Macky Sall n’a pas cet engagement et cette volonté farouche de transformer un peuple qu’avait Me Wade, de bâtir une nation par la construction de ponts, de routes, … Le président Sall n’a pas réussi à bâtir une nation comme Me Wade. La construction d’infrastructures et la question du développement sont deux choses différentes », dissèque l’ancien ministre du président Wade.





Toutefois, il note que « s’il n’y a pas d’empathie entre le président de la République et son peuple, cette connexion n’aura jamais lieu pour instaurer le développement. La transformation n’est pas endogène. Le développement n’est pas inclusif dans les territoires. Un vrai leader doit toujours prendre en compte tout ce qu’il dit et fait à l’avenir. Il nous faut nous ressaisir et taire les égos pour bâtir une nation », explique l’ancien collaborateur de Me Wade qui a aussi travaillé aux côtés du président Sall durant son magistère.