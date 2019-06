Moustapha Guirassy : "Nous avons beaucoup appris avec l'AIMS sur le management"

Pour Moustapha Guirassy, sentiment ne pouvait être plus grand d'autant plus que cette rencontre qui a réuni chercheurs, enseignants et scientifiques, avait pour objectif de pousser les frontières de la pensée managériale. Pour le président du groupe IAM, l’Afrique qui est à la croisée des chemins, a besoin de recul et de réflexion. Cette rencontre de trois jours entre l'Association Internationale du Management Stratégique et l'Association Sénégalaise des Sciences de Gestion de concert avec l'Institut Africain de Management discutait du thème de la pensée managériale à l’épreuve des forces de disruption...